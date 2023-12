« Les Docs de La Grande Librairie » du 20 décembre : au sommaire ce soir

Publicité





« Les Docs de La Grande Librairie » du 20 décembre 2023 : le sommaire

Célèbre pour son roman Mrs Dalloway, son essai Une chambre à soi, Virginia Woolf est emblématique de l’émancipation féminine au XXe siècle mais demeure prisonnière de sa légende : une icône féministe dominée par la folie, hantée par la mort, qui finit par se suicider à 59 ans.

Alors, qui se cache derrière cette femme dont les photographies dévoilent un visage élégiaque ? Car l’histoire de Virginia Woolf, c’est d’abord celle d’une survivante : victime d’inceste dans son enfance puis son adolescence, orpheline très jeune de sa mère, puis de son père à 22 ans, elle a combattu toute sa vie des blessures profondes. Mais derrière ces failles se trouve aussi une femme moderne, ironique et spirituelle, dotée d’un humour cinglant.



C’est dans la littérature qu’elle va trouver son salut. Dans la lecture d’abord puis dans l’écriture. Tout au long de sa vie, elle n’a cessé d’écrire, en témoignent ses ouvrages avant-gardistes qui résonnent puissamment aujourd’hui et se révèlent d’une grande modernité. Car Virginia Woolf fait partie des fondatrices de la pensée féministe. Une chambre à soi, paru vingt ans avant Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, pointait déjà les inégalités matérielles entre les hommes et les femmes. Avec Orlando, paru en 1928, elle questionne déjà la notion de genre et fait l’éloge de l’androgynie.

En écho à la narration portée par François Busnel, les intervenants passionnés par l’œuvre de Virginia Woolf la racontent d’un point de vue très personnel.

Agnès Desarthe, Marie Darrieussecq, Simonetta Greggio, Geneviève Fraisse, Maxime Rovere, Tatiana de Rosnay transmettent chacun avec les relations particulières et passionnées qu’ils entretiennent à son œuvre les détails, les anecdotes biographiques qui rendent si vivant et éclatant le personnage de Virginia Woolf.

Ce documentaire est un portrait intime autant par le récit de sa vie que par la mise en images de son univers : les objets qu’elle affectionne, ses manuscrits, les paysages qu’elle a contemplés, les tableaux peints par sa sœur et ses albums photo. C’est un voyage dans le temps, celui de Virginia Woolf, un voyage dans son quotidien, dans ses tourments, dans ses écrits. Les nombreux textes qui ponctuent le documentaire et nous donnent à voir nous dévoilent son style, sa pensée, ses sentiments profonds, mais aussi bien que son style, son humour.

