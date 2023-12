« Ma vie est un film de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 19 décembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Ma vie est un film de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 19 décembre 2023 – Ce mardi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Ma vie est un film de Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Ma vie est un film de Noël » : l’histoire, le casting

Emily, bourreau de travail, a prévu de passer les fêtes à Bali pour travailler sur une présentation importante et fuir les festivités de Noël, qu’elle ne supporte pas. Malheureusement, suite à une tempête de neige et un atterissage d’urgence, elle se retrouve dans la petite ville de Blue Spruce, dans le Colorado. A l’aéroport, elle se prend les pieds dans une guirlande, s’électrocute et s’évanouit. En se réveillant, elle réalise petit à petit qu’elle vit son pire cauchemar : elle est piégée dans un téléfilm de Noël.

Avec : Marlie Collins (Emily), Brad Harder (Chris), Stephanie Izsak (Carly), Beth Fotheringham (Holly)



VIDÉO Ma vie est un film de Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le plan parfait du Père Noël ».

« Le plan parfait du Père Noël » : l’histoire et le casting

Christina Chance est l’héroïne de sa propre série internet, « Les astuces de Christina Chance », une émission de cuisine qui met en scène sa parfaite petite famille. La marque d’objets du quotidien Love Handles lui propose de devenir leur ambassadrice si elle réalise deux millions d’engagements en diffusant des live « Spécial Noël », durant toute la journée du 24 décembre. Devon, cadre marketing chez Love Handles, arrive par surprise pour assister au tournage. Il est un admirateur de Christina Chance. Mais la « vraie » Christina se révèle bien différente de son personnahge à l’écran et Devon déchante.

Avec : Tori Anderson (Christina Chance), Mykee Selkin (Devon), Habree Larratt (Kaylee Chance), Declan Cassidy (Hugo Chance)