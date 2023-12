« Nos restaurants : une grande histoire française » : votre documentaire ce soir sur M6 (30 décembre 2023)

Publicité





« Nos restaurants : une grande histoire française », c’est le titre du documentaire évènement que vous découvrirez ce soir sur M6. Entre le restaurant et les Français, c’est une véritable histoire d’amour ! Pourquoi la France est-elle devenue le pays des restaurants ?





A suivre dès 21h10 sur M6 puis en replay sur 6play.







« Nos restaurants : une grande histoire française » : en quelques lignes

D’Antonin Carême à la révolution de la « nouvelle cuisine », des bouillons aux fastfoods, d’Auguste Escoffier à Top Chef, les restaurants ont vécu 200 ans d’inventions, d’héritages, de rivalités, de doutes et de succès fracassants. François-Régis Gaudry nous fait parcourir la France à la rencontre des héros de cette histoire : cuisiniers, maîtres d’hôtel, serveurs, critiques. Célèbres ou anonymes, ils nous offrent un réel voyage dans l’espace et dans le temps. Tissées avec des archives et des séquences de reconstitution, les anecdotes ouvrent les coulisses de cette histoire trépidante, conviviale et savoureuse.

