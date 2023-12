« Plus belle la vie, encore plus belle » : TF1 dévoile la bande-annonce (VIDÉO)

Publicité





Plus qu’un peu plus de trois semaines à patienter avant de découvrir « Plus belle la vie, encore plus belle », le PBLV 2.0 qui arrivera sur TF1 le lundi 8 janvier 2024 juste après le journal de 13h. Et ce soir, pendant les publicités de l’élection de Miss France 2024, la chaîne a dévoilé la bande-annonce de sa nouvelle série, reboot de la série culte.











De quoi réjouir les fans de « Plus belle la vie », qui attendent ce retour avec impatience. Des acteurs phares et des nouveaux se mêlent dans cette vidéo dévoilée par TF1 ce samedi soir. Et bien sûr, on y découvre le nouveau bar du Mistral, le nouveau commissariat, mais aussi la résidence Massalia.

Rappelons que du côté des acteurs emblématiques, vous retrouverez : Léa François (Barbara Evenot), Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Lola Marois (Ariane), Tim Rousseau (Kilian), Elodie Varlet (Estelle), David Baiot (Djawad), Joakim Latzko (Gabriel), Marie Hennerez (Léa Nebout), ou encore Anne Décis (Luna).

Et chez les nouveaux : Anthony Joubert, Diane Dassigny, Iñaki Lartigue, Jeremy Charvet, Johanna Boyer, Jade Pradin, et Florian Abboud.



VIDÉO le retour de Plus belle la vie sur TF1