Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce mardi 26 décembre ?

Star Academy 2023, évaluations semaine 8 – C’est ce mardi qu’auront lieu les évaluations de la semaine au château de la Star Academy. Les 7 élèves encore en compétition vont s’affronter pour éviter la nomination aujourd’hui, sur une chanson et une impro de théâtre.

Et cette semaine, ces évaluations sont un peu particulière puisqu’elles compteront pour moitié avec les notes du dernier prime !











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mardi, les évaluations auront lieu le matin. Elles sont programmées à 10h30 pour les académiciens, soit à partir de 11h sur le flux live de myTF1 Max.

Rappelons que pour ces évaluations, chaque élève va chanter une chanson désignée par ses proches :

– Axel « Someone like you » d’Adele

– Heléna « All I want » de Kodaline

– Julien « You raise me up » de Josh Groban

– Pierre « Thinking out loud » d’Ed Sheeran

– Lénie « I don’t wanna be you anymore » de Billie Eilish

– Djébril « Tout Gâcher » par Chilla

– Candice « Le genre féminin » de Elodie Frégé (comédie musicale Le Soldat Rose)

Chaque élève fera sa chanson puisque tirera au sort un sujet pour l’impro de théâtre.



Rappel des notes du prime de samedi dernier :

1- Lénie 16,6

2- Axel 16,1

3- Pierre 16

4- Julien 15,4

5- Héléna 14,9 (le public hue en plateau)

6- Candice 14,4

7- Djébril 14,3

Résumé complet des évaluations à venir sur Star-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra ensuite les noms des 2 élèves nominés mercredi soir en fin de quotidienne.

Rendez-vous mardi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.