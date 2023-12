Star Academy du 15 décembre : le 7ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 15 décembre 2023, le prime 7 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous exceptionnellement ce vendredi soir sur TF1 pour le septième prime de la Star Academy 2023. Après l’élimination de Margot samedi dernier, ce soir un sixième académicien sera éliminé et ne pourra pas participer à la tournée !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy du 15 décembre 2023, le programme du prime 7

Ce soir, c’est le septième prime de la Star Academy. Un prime spécial tournée avec six élèves nominés où seul le public décidera de l’élimination ! A l’issue de cette soirée, on connaitra les noms des académiciens qui se produiront sur la tournée de la Star Ac ! Les élèves seront ce soir aux côtés de Matt Pokora, Christophe Willem, Christophe Maé, Santa, Juliette Armanet et Lost Frequencies.

Les nominés – Axel, Candice, Clara, Djébril, Julien, et Pierre – défendront leur place avec chacun une chanson solo. Le public vote depuis mardi soir pour sauver l’un d’entre eux ! On connaitra le verdict en fin de soirée.



La liste des chansons de ce prime

– Medley avec Christophe Willem : Djébril chantera « Jacques à dit », Julien « Double Jeu », et Djébril et Julien « PS : Je t’aime ».

– Medley avec Matt Pokora : Clara chantera « Elle me contrôle », Axel « Les Planètes », et Axel et Clara « On est là ».

– Santa chantera « Popcorn Salé » avec Héléna

– Medley Juliette Armanet : Candice chantera « Fugué », Pierre « Qu’importe », et Candice et Pierre « Le dernier jour du disco »

– Christophe Maé chantera avec Lénie

– Axel « Don’t stop me now » de Queen

– Djébril « Comportement » d’Aya Nakamura

– Candice « Donne moi le temps » de Jenifer

– Julien « Longtemps » d’Amir

– Clara « Allways remember this way » de Lady Gaga

– Pierre « I Don’t Want to Miss a Thing » d’Aerosmith

VIDÉO Star Academy du 15 décembre, la bande-annonce

Star Academy 2023, sondage des nominations de la semaine 6

