Star Academy du 2 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 2 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de vendredi au château. Les élèves se réveillent alors qu’ils doivent partir sur le plateau du prime pour les répétitions.





Comme chaque vendredi, seuls les nommés restent au château. Victorien confie à Candice et Djébril qu’il se sent beaucoup plus en danger que lors de sa précédente nomination. Il a la pression.







Les nommés retrouvent Joe pour le cours de sport. Candice donne tout et affirme qu’elle est déterminée à rentrer au château.

Pendant ce temps là, les autres répètent sur le plateau du prime. Ils sont impressionnés par l’orchestre philharmonique. Clara rencontre Chimène Badi, qui dit être ravie de chanter avec elle.



Les nommés retrouvent Cécile pour l’expression scénique. Elle se dit fière d’eux et de leur progression. Ils répètent les chansons sur lesquelles chacun défendra sa place sur le prime. C’est Victorien qui commence.

Sur le plateau, Margot répète son tableau chanté et dansé, elle a la pression et a peur de ne pas être à la hauteur.

Djébril répète sa chanson avec Cécile, elle lui dit de respire et il avoue avoir du mal à se mettre dedans.

Le soir, tout le monde rentre au château. Margot se confie à Djébril sur ses difficultés sur le tableau, elle ne veut pas se laisser bouffer par le stress. Djébril pense que ça va le faire.

Cécile fait répéter Julien et Axel. Et moment détente et rire pour les élèves dans la cuisine autour de l’hymne de la saison « J’irai au bout de mes rêves ».

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime philharmonique, et demain à 16h15 pour la quotidienne.