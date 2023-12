Star Academy du 20 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 20 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mardi pour des académiciens. Au réveil, Axel et Julien se réjouissent à l’idée d’aller au concert de Matt Pokora le soir ! Ils se disent confiants pour les évaluations…





De bon matin, les élèves ouvrent le calendrier de l’avent. Ils doivent tirer un élève au sort et préparer une lettre au Père-Noël pour demander un cadeau !







Les élèves répètent ensuite leurs évaluations. Candice stresse et s’énerve, elle est négative. Julien essaie de la rebooster.

Kamel Ouali, Armand Altaï et Oscar Sisto arrivent au château pour assister aux évaluations aux côtés Michael Goldman, Adeline, Cécile, Malika et Pierre.



Djébril passe le premier, il a choisi « Ecris l’histoire » de Grégory Lemarchal. Avant même de commencer, il s’excuse et dit que son évaluation ne sera pas réussie ! Il dit ne plus prendre de plaisir à chanter et ne pas connaitre les paroles. Michaël n’a pas compris pourquoi Djébril s’est saboté comme ça. Armande dit qu’il a une voix très puissante et il l’a séduite, voir même bluffée. Cécile pense que leur avoir parlé l’a libéré. Michaël pense que c’est l’une de ses meilleures évaluations sur le plan vocal, il a l’impression qu’il voulait partir. Kamel n’a pas aimé qu’il dise qu’il n’a plus envie.

Héléna enchaine sur « Cassé » de Nolwenn Leroy. Kamel est séduit par son entrée et sa mise en scène, mais elle aurait pu aller plus loin. Oscar a beaucoup aimé sa voix veloutée. Cécile pense qu’elle peut aller très loin, Armande trouve qu’elle a bien bataillé mais a entendu des problèmes de respiration. Adeline regrette qu’elle n’ait pas tenu assez longtemps les notes du refrain.

Pierre arrive pour une version au piano de « Ecris l’histoire » de Grégory Lemarchal. Cécile salue la prise de risque et parle d’une très belle évaluation. Armande parle de son charme et a été émue. Adeline se dit skotchée. Pierre a adoré le voir au piano, Kamel a adoré aussi et a un gros coup de coeur. Michaël a eu l’impression qu’il « se débarrassait des couplets ».

Candice reprend « La ceinture » d’Elodie Frégé. Kamel l’a trouvée mignonne et gracieuse, mais elle est sortie de la chanson par moment. Il dit qu’elle a un potentiel incroyable. Michael aime que même avec l’oubli de texte elle ne s’est pas laissée démontée. Oscar a trouvé son regard ailleurs et parle lui aussi d’un potentiel extraordinaire. Michaël dit qu’elle doit passer un cap.

Axel chante « Ecris l’histoire ». Armande note des erreurs, Oscar a été gêné par sa main. Kamel a eu l’impression son corps ne chantait pas cette chanson.

Julien chante lui aussi « Ecris l’histoire ». Michaël a trouvé ça impeccable, Cécile dit que c’est sa plus belle évaluation depuis le début, elle a été embarquée. Pierre a aimé aussi.

Lénie passe ensuite sur « Cassé » de Nolwenn Leroy. Elle a un oubli de paroles ! Kamel a un gros coup de coeur, mais Michaël note plein d’erreurs : elle n’a pas respecté la mélodie et a oublié des paroles, mais c’est réussi. Armande a vu des erreurs aussi mais elle la compare à Piaf !

Les élèves passent ensuite sur la danse en deux groupes. Julien, Pierre et Lénie y vont les premiers. Kamel est emballé ! Pour le second groupe, les profs les ont trouvés moins cohérents. Kamel a trouvé que Djébril était le meilleur.

Les évals terminées, les élèves se préparent et partent direction l’Accor Arena pour voir le concert de Matt Pokora. Sur place, plein de fans les reconnaissent et ils font quelques photos. Malika est avec eux. Après le concert, Matt Pokora vient les voir. Il leur explique comment il se prépare pour une tournée.

Connexion avec le château : Michaël annonce que les nommés de la semaine sont Djébril, Candice et Axel. Axel semble sous le choc et affecté… Mais Michaël Goldman leur dit d’ouvrir le cadeau qu’il a mis sous le sapin : il n’y a pas de nommés cette semaine ! Les élèves sautent de joie !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 20 décembre

