Ici tout commence spoiler : Salomé sur le départ, elle annonce que… (vidéo épisode du 25 décembre)

Ici tout commence spoiler – Salomé est sur le départ dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, la jeune femme va confier à Anaïs qu’elle va peut être quitter l’institut pour partir à Bordeaux !

Et pour cause, la cheffe Meyer est intéressée par le projet de Salomé et lui a fait une proposition difficile à refuser.











En plein repas de Noël à l’institut, Anaïs est boucle sur Théo… Mais Salomé pense que c’est mieux pour elle de ne pas l’avoir revu. Et elle annonce à son amie qu’elle va surement partir pour Bordeaux. La cheffe Meyer est interrogée par son concept de cuisine sur mesure, elle aimerait le faire dans l’un de ses restaurants et veut Anaïs à ses côtés ! Salomé hésite et n’en a pas encore parlé à Gaëtan. Mais Anaïs pense que son amie doit absolument accepter !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 824 du 25 décembre 2023,



