Star Academy du 24 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 24 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de samedi pour les élèves, qui a démarré sur le plateau du prime pour les répétitions.





Les élèves s’échauffent avec Marlène. Les académiciens rencontrent ensuite les anciens élèves avec qui ils partageront des duos sur le prime.







Julien rencontre Yvan Cassar avant le duo virtuel avec Johnny Hallyday.

Place au prime, lancé sur le titre de Mariah Carey. Le directeur annonce aux élèves qu’ils seront notés durant tout le prime et la note comptera pour moitié avec les évaluations de mardi prochain.



Lénie fait un tableau de Kamel Ouali avec Aurélie Konaté. Kamel est très content d’elle.

Pour le cadeau de Djébril, Clara et Marie-Maud sont de retour ! C’est super rapide mais elles sont ravies.

Place au duo de Lucie et Axel sur « Et maintenant ».

Nikos dévoile les notes des élèves. Lénie et Axel sont premiers, suivis de Pierre, Julien, Héléna, Candice et Djébril.

Les élèves repartent au château. Lénie a gagné une grasse mat, elle explique à Karima qu’elle sèchera le cours de sport. Ils rentrent à 7 et vont directement manger.

Lénie se plaint d’être en bas de classement, elle ne comprend pas. Lénie essaie de la rebooster.

Les élèves ouvrent le calendrier de l’avent. Ils vont devoir chacun faire une chanson pour un autre élève, qu’ils chanteront le soir de Noël. Les élèves se couchent ensuite en repensant au fou rire de Nikos sur le prime !

On découvre un extrait du débrief de Cécile ce dimanche. On découvre le débrief de la prestation de Lénie et Axel sur les titres de Serge Lama. Lénie avoue avoir eu un oubli de paroles. Cécile explique qu’à ce stade de l’aventure ça ne devrait plus arriver. Lénie pense que ça vient du stress.

On continue avec le medley des chansons de Noël. Cécile annonce que c’est une catastrophe ! Elle ne veut plus jamais voir ça et parle d’un cauchemar sur la fin du medley.

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 16h15 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.