Star Academy du 27 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 27 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mardi pour les élèves au château. Une journée marquée par les évaluations, avec des chansons choisies par leurs familles !





Les élèves répètent avant de passer leurs évaluations. Place ensuite aux passages devant les professeurs !







Axel ouvre le bal sur « Someone like you » d’Adele. Il enchaine sur l’impro de théâtre, il tire au sort le sujet « Suite à ton divorce tu dois convaincre des huissiers de justice de ne pas prendre tes meubles ». Pierre trouve qu’il a tenu l’impro mais il ne vivait pas la situation. Cécile ne l’a pas trouvé convainquant sur le théâtre mais elle l’a trouvé en progrès sur le chant. Adeline trouve qu’il y a encore des détails qui la dérange sur la technique vocale avec des petites faussetés. Michaël pense qu’il a accepté de tout remettre à zéro mais ce n’est pas parfait.

Héléna passe ensuite sur « All I want » de Kodaline. Elle fait son impro de théâtre sur « Tu dois convaincre ton patron de ne pas sauter de son bureau du 13ème étage ». Pierre affirme qu’elle lui a transpercé le coeur mais note des petites faussetés et maladresses. Cécile l’a trouvée merveilleuse, douce et touchante. Adeline la voit enfin respirer, elle est contente mais note quelques petites faussetés, mais elle a été embarquée. Michaël a trouvé ça magnifique mais parle de « minimum syndical ».



Pierre chante « Thinking out loud » d’Ed Sheeran. Sur le théâtre, il tire au sort le sujet « Tu dois convaincre Steven Spielberg de te donner le premier rôle dans son film alors que tu ne parles pas anglais ». Michaël parle d’une évaluation très réussie, Malika parle d’un ensemble super fluide, Adeline a beaucoup aimé aussi. Pierre a aimé son impro, il salue sa belle présence.

Candice reprend « Le genre féminin » de Elodie Frégé. Elle enchaine avec son impro sur le thème « Tu es au conseil de Koh-Lanta et tu dois convaincre ton équipe de garder et de ne pas voter pour toi ». Malika a trouvé qu’elle est arrivée défaitiste, elle pense que son attitude les fait décrocher. Adeline n’a entendu aucun changement vocal, elle aurait aimé une progression.

Julien chante « You raise me up » de Josh Groban. Et pour le théâtre, le sujet est « Tu dois convaincre ton frère de 14 de ne pas fuguer de la maison pour la 5ème fois ! ». Adeline a versé une larme, elle a été attrapée même si tout n’était pas parfait vocalement. Michaël parle d’une note encore trop haute qu’il loupe. Cécile a été très touchée.

Lénie passe sur « I don’t wanna be you anymore » de Billie Eilish. Sur le théâtre, le sujet est « Tu a 20 minutes de retard tu dois convaincre ton proviseur de te laisser rentrer dans le lycée ». Michaël parle de masterclass, il va mettre pour la première fois une note au dessus de 17 ! Malika salue la progression et le charisme. Pierre dit que c’est elle qui a le plus de potentiel en théâtre et Adeline dit que c’est magnifique.

Djébril termine avec « Tout Gâcher » de Chilla, il annonce que c’est un « cadeau empoisonné », il ne la connait pas par coeur et a gardé les paroles. Sujet de théâtre : « Tu es au conseil de Koh-Lanta et tu dois convaincre ton équipe de garder et de ne pas voter pour toi ». Cécile regrette qu’il ait lu le texte, il n’était pas dans l’émotion. Adeline dit qu’il n’y avait rien pour l’avantager. Michaël salue son sens rythmique même si c’était compliqué. Mais Malika regrette qu’il n’ait pas tout donné sur le théâtre.

Candice n’est pas bien avant même les résultats, Julien essaie de la rebooster. De leur côté, Lénie et Héléna décompressent en improvisant une chanson.

Place au cours de chant avec Pierre. Les académiciens décompressent et se donne bien. Après le cours, Djébril se met à l’écart.

Les élèves partent ensuite au dôme de Paris pour voir la comédie musicale Molière. Les élèves passent un super moment. Ils rencontrent ensuite l’équipe en coulisses.

Connexion avec le château pour l’annonce de Michael Goldman. Les nommés sont : Djébril et Candice !

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 27 décembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.