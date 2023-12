Star Academy du 6 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 6 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mardi au château. Les élèves se lèvent pour répéter les évaluations, sauf les immunisés (Héléna, Djébril et Lénie) qui en profitent pour dormir.





Tout le monde réalise que le niveau est élevé et ça va être très dur.







Le directeur et les profs arrivent. Michaël Goldman leur explique qu’ils ont eu très peu de temps, ça va être une éval très technique. Candice ouvre le bal sur « Vivre » de la comédie musicale Notre Dame de Paris. Les élèves l’applaudissent. Adeline trouve qu’elle a fait un choix de chanson difficile, c’était trop pour elle et elle note quelques problèmes. Pierre salue ses efforts, Cécile regrette aussi la prise de risque mais elle a trouvé ça courageux. Michaël dit que ça lui fait mal, c’est très difficile pour elle.

Clara arrive et chante « Welcome to burlesque » de Cher. Malika dit qu’elle l’a emmenée dans un bar de jazz à Broadway, elle a vu une diva. Adeline est très contente et Michaël parle d’une presta très propre.



Margot y va et interprète « Ziggy » de Starmania. Cécile l’aime beaucoup et a trouvé sa mise en scène très jolie, mais elle note des ratés vocaux. Michaël trouve qu’elle l’a bien fait. Adeline parle de problèmes de justesse.

Pierre est un peu en panique, il n’arrive pas à garder les paroles en tête… C’est son tour, il reprend « L’Assasymphonie » de Mozart l’Opera Rock. Cécile trouve que la chanson lui va bien et il a tenté une interprétation. Elle trouve sa prise de risque intéressante. Adeline pense la posture la desservie, ça lui a enlevé du souffle. Michaël trouve qu’il a pris un risque dingue, mais il a quand même relevé le défi.

Axel enchaine avec « She used to be mine » de Waitress. Michaël note du positif et du négatif, il a entendu quelques faussetés. Pour Cécile, ça manque de corps. Adeline trouve qu’il s’écoute, ça ne va pas assez loin. Michaël dit que c’est le premier de la classe, c’est propre mais peut être pas suffisant.

Julien passe sur « Hopelessly devoted to you » de Grease. Pierre salue l’intensité et l’envie, mais il trouve qu’il a une poker face. Il n’a pas du tout accroché. Adeline dit qu’il ne respire pas et il a des tics. Cécile dit que c’est un très bon chanteur mais il doit tenter des choses au bon moment. Michaël n’est pas du tout de leur avis. Il dit avoir été chopé par Julien dès les premières notes, et pour lui sa voix rattrape tout le reste ! Il affirme que pour lui c’était presque la meilleure presta de la matinée !

Lénie ne parle plus pour reposer sa voix. Elle écrit sur une ardoise ! Pendant ce temps là, Clara, Djébril et Héléna jouent à « 1, 2, 3 soleil » dans le parc.

Place au cours de théâtre avec Pierre et Cécile. Surprise, les deux profs sont ensemble pour une séquence de comédie musicale du prime. Tout le monde la fera, même les nommés ! Thème : une semaine à la Star Academy. Chaque élève a son texte à répéter.

Marlène et Lucie arrivent ensuite et ajoutent des artistes pour le prime de samedi : Marina Kaye. Elle chantera « Only the very best », sont pressentis : Julien, Axel, Pierre, et Djébril. Il y aura aussi Sofiane Pamart, qui viendra chanter « Give me love » de Sia. Sont pressentis : Clara, Héléna, Candice. Place aux prises de tonalités sur ces chansons.

Julien se donne à fond, il veut prouver qu’il peut le faire et avoir des chansons sur le prime. Mais Axel et Margot n’apprécient pas et le critiquent dans son dos pour son esprit de compétition…

Ouverture du calendrier de l’avent : ils ont 10 minutes de téléphone supplémentaires ! Ils sont ravis et en profitent pour appeler leurs proches. Margot et Djébril enlèvent le matelas du lit de Julien pour lui faire une blague… Julien retrouve son matelas dans l’autre chambre et remet tout en place.

Connexion avec le château pour l’annonce des nominés. Michaël Goldman annonce que les élèves nommés cette semaine sont : Margot, Axel et Candice ! Axel semble tomber de haut… Et Candice pleure !

