Star Academy estimations : c’est très serré entre Candice et Margot, Axel très en retard (SONDAGE)

Star Academy 2023 estimations nominations 5 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2023 à quelques heures du prochain prime, qui verra l’élimination de l’un des nominés de la semaine. Axel, Margot et Candice sont en danger et l’un d’eux sera définitivement éliminé ce soir à l’issue du prime.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est de plus en plus serré entre Candice et Margot !







Margot continue de remonter et se rapproche de Candice ! Candice est à 42% des votes de notre sondage, Margot la suit de près avec 40% alors qu’Axel est très loin derrière avec seulement 18%. Axel paie au prix fort son comportement des derniers jours depuis l’annonce de sa nomination.

Rappelons que ce soir, le public va sauver l’un des trois nominés tandis que les élèves départageront les deux autres. Ça s’annonce très compliqué pour eux ce soir !



Qui doit continuer l’aventure et rester au château ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre académicien préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Star Academy 2023 sondage des nominations de la semaine 5

Rendez-vous à 17h25 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.