Star Academy du 9 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 9 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de vendredi des élèves.





Tous partent de bonne heure sur le plateau du prime, sauf les nominés. Eux commencent leur journée avec un cours de sport avec Joe. Ils le poussent à se donner à fond.







Pendant ce temps là au studio 217, les élèves arrivent et se préparent pour les répétitions. Lénie est toujours touchée aux cordes vocales et évite de parler.

Au château, c’est l’heure du cours d’expression scénique. Cécile les fait répéter leurs chansons pour le prime.



Après le cours de Cécile, exceptionnellement les nommés se rendent eux aussi sur le plateau du prime afin de préparer le tableau comédie musicale. Sur place, Clara rencontre Stéphane Pamart.

Les académiciens répètent le tableau comédies musicales tous ensemble, accompagnés de Cécile et Malika.

De retour au château, les nommés font leurs valises et ils ont très peur de partir… Julien appelle sa mère, elle lui conseille de lâcher ses émotions et les montrer. En interview, Julien craque et pleure. Ça fait 10 ans jour pour jour que son père est mort et il est fatigué. Lénie vient lui parler et le réconforter.

C’est l’heure du calendrier de l’avent ! Un food-truck est installé dans le parc avec des cupcakes ! Les élèves sont ravis.

Clara appelle son petit ami, toujours sous le choc de sa jolie surprise de la veille.

