Star Academy estimations : Djébril toujours loin devant, Candice éliminée ? (SONDAGE)

Star Academy 2023 estimations nominations 8 sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2023, alors que c’est en ce moment que se déroule le neuvième prime spécial « Boum du 31 ». A l’issue de cette soirée, l’un des élèves nominés sera éliminé et ne retournera pas au château. Rappelons que cette semaine, Candice et Djébril sont nominés et donc en danger.





Et actuellement, c’est toujours Djébril qui est très loin devant avec 73% des votes de notre sondage.







Il est en légère baisse mais toujours loin devant Candice, qui compte 27% des votes de notre sondage. La jeune femme devrait logiquement être éliminée ce samedi soir !

Candice sera-t-elle éliminée ce soir ou va-t-elle créer la surprise ? ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !



Star Academy 2023 sondage des nominations de la semaine 8