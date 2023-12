Star Academy estimations : Pierre et Julien devant, Axel, Clara et Djébril en danger, qui sera éliminé ? (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 estimations nominations 6 sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2023, alors que c’est en ce moment que se déroule le septième prime spécial tournée. A l’issue de cette soirée, l’un des élèves nominés sera éliminé, il ne retournera pas au château et ne fera pas la tournée ! Rappelons que cette semaine, ils sont 6 en danger : Axel, Candice, Clara, Djébril, Julien et Pierre.





Et actuellement impossible de prédire qui sera éliminé ce soir !







Publicité





En effet, si Pierre et Julien sont toujours loin devant, pour les autres c’est ultra serré ! En effet, Candice est toujours 3ème avec 14% tandis qu’Axel, Clara et Djébril sont dans un mouchoir de poche. Axel est à 12% tandis que Clara et Djébril sont à égalité avec 11% des votes de notre sondage.

Rappelons que ce soir, les élèves ne voteront pas. Seuls les téléspectateurs décideront !

Qui sera éliminé ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !

Star Academy 2023 sondage des nominations de la semaine 6