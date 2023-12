Star Academy : grosse surprise pour les élèves ce samedi au château !

Publicité





Au lendemain de l’élimination de Clara de la Star Academy 2023, les académiciens ne sont plus que 5 au château de Dammarie-les-Lys ce samedi. Et pour une fois, la production leur a programmé une journée de repos et de détente !





Cet après-midi, c’est une grosse surprise que les élèves viennent de découvrir en salle de danse.







En effet, le coiffeur que les élèves ont l’habitude de voir sur le prime est venu au château pour prendre soin d’eux. Les élèves peuvent se faire couper les cheveux, mais aussi lui poser des questions et lui demander des conseils.

Autant dire qu’après la semaine épuisante que les élèves ont vécu, ils sont ravis ! Des images à découvrir dans la quotidienne de dimanche.



Rendez-vous à 17h15 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.