Miss France 2024 : découvrez la favorite, Miss Normandie (VIDÉO)

C’est ce soir que se déroulera la cérémonie d’élection de Miss France 2024, au Zénith de Dijon. Mais qui sera sacrée Miss France à l’issue de cette cérémonie retransmise en direct sur TF1 ?





Parmi les grandes favorites cette année, on retrouve Miss Normandie. La jeune femme est en tête de plusieurs sondages sur internet et on vous propose donc d’en savoir plus sur cette belle jeune femme, qui pourrait bien remporter le titre de Miss France 2024 !







Qui est Miss Normandie ?

Née à Vernon, Wissem Morel, 21 ans, entame sa troisième année de licence en biologie, avec une spécialisation en sciences de la vie, à Rouen. Son rêve est de devenir ingénieur en biologie de la santé. En dehors de ses études, elle canalise son énergie dans la pratique du kick-boxing depuis deux ans. Engagée dans la sensibilisation à l’autisme, elle est membre active d’une association soutenant les personnes touchées par cette condition. Wissem Morel se distingue par sa nature bavarde et curieuse, aspirant à briller sur la prestigieuse scène de Miss France 2024.

VIDÉO le portrait de Miss Normandie



