Star Academy : les duos et chansons du 9ème prime du 30 décembre

Star Academy 2023, liste des duos et chansons du 9ème prime du samedi 30 décembre 2023 – C’est samedi soir qu’aura lieu le 9ème prime de la Star Academy. Un prime spécial « boum du 31 » à l’issue duquel l’un des deux nominés – Candice et Débril – quittera l’aventure.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2023, la liste des chansons du prime 9 du 30 décembre

– Michael Jones chantera « Je te donne » en duo avec Pierre

– La Petite Culotte chantera « La goffa Lolita » avec Julien

– Isabelle Boulay chantera « Parle moi » avec Lénie

– Jeanne Mas chantera « En rouge et noir » avec Héléna

– Le groupe Ofenbach fera un medley

– Julien et Axel chanteront « Reality », la musique du film « La boum »

– Pierre et Helena chanteront « Photograph » d’Ed Sheeran

Chansons des nominés :

– Candice : « Divine Idylle » de Vanessa Paradis

– Djebril : « Diamonds » de Rihanna



Rendez-vous jeudi à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.