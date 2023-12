Star Academy : les nominations annulées, découvrez pourquoi !

Publicité





Star Academy 2023 nominations semaine 7 – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la septième semaine de la Star Academy. A quelques jours du prime spécial Noël, le directeur est venu au château pour faire l’annonce aux élèves mais il avait également une grande surprise !











En effet, si le directeur a annoncé les nominations de Djébril, Candice et Axel, il a ensuite demandé aux élèves d’ouvrir le cadeau qu’il avait déposé sous le sapin de Noël du château…

Ils ont alors découvert une énorme surprise : les nominations sont annulées cette semaine ! Tous les élèves vont donc rentrer au château à l’issue du prime de samedi et il n’y aura pas d’éliminé avant le 30 décembre.

Pourquoi les nominations ont-elles été annulées cette semaine ? On a la réponse ! En effet, selon CG Scoops, TF1 a choisi de prolonger la Star Académy 2023 de deux semaines ! En cause, les bonnes audiences enregistrées cette saison, qui permettent de faire durer plus longtemps le programme.



