Star Academy : thème et programme des évaluations de la semaine 9

Star Academy 2023, évaluations semaine 9 – Au lendemain du prime et de l’élimination de Candice, les académiciens ne sont plus que 6 au château ce dimanche dans la Star Academy.

Et on connait déjà le thème des évaluations de mardi prochain, ainsi que du prochain prime : Carte Blanche !











Star Academy, les élèves ont carte blanche cette semaine !

Après huit semaines d’un entraînement intensif, les six élèves encore en lice prennent les rênes pour se présenter en tant qu’artistes. Tout au long de la semaine, ils vont faire leurs propres choix pour les évaluations mais aussi pour le prime. Avec quels artistes vont-ils choisir de chanter ? Même les candidats nominés participeront tous au grand prime du samedi 6 janvier !

A LIRE AUSSI : Star Academy : pourquoi il n’y aura pas de live pour le réveillon du 31 décembre

Rendez-vous ce dimanche à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.



