66 minutes du 31 décembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

66 minutes du 31 décembre 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes : le doc » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 31 décembre 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h10 dans 66 minutes : le doc

🔵 George V : un palace en reconquête

Dans quelques heures, le passage à la nouvelle année. Nous vous proposons de le vivre ce soir au cœur d’un des douze palaces parisiens, et l’un des plus prestigieux.



🔵 Conte de Noël à Aspen dans le Colorado

Direction les Etats-Unis. En plein cœur des Rocheuses, au Colorado, Aspen est le décor idéal pour une fin d’année féérique. Cette station de ski située à plus de 2 400 mètres d’altitude est l’une des plus chics des Etats-Unis.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Plus qu’un café, une institution

C’est une adresse mythique à Paris. Avec ses lustres, ses ornements, sa terrasse qui donne sur l’Opéra Garnier ou encore sa salle inscrite aux monuments historiques, le café de la Paix est une institution depuis 1862 !

Extrait vidéo

Caviar, langoustine, truffe, tout est fait pour vous en mettre plein la vue. Mais le clou du spectacle c'est cette incroyable bûche en chocolat à l'image de l'Opéra Garnier ! 🤩 «Plus qu'un café, une institution »

