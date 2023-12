Un si grand soleil du 18 décembre : Pierre retrouvé mort (résumé et vidéo épisode 1298 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 18 décembre 2023, spoiler résumé de l’épisode 1298 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 18 décembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann revoit un souvenir… Yann est dans la rue, il appelle sa femme. Il lui dit qu’il ne va pas pouvoir rentrer de Paris, il est trop fatigué. Ils se disputent, Alex lui reproche de faire toujours passer son boulot en premier. Yann dit qu’il se fatigue au travail pour assurer l’avenir de leur famille. Il lui demande d’être patient et c’est la que la voiture de Pierre fonce sur Alex, qui s’écroule au sol…

Yann est en voiture, il reçoit un appel de Johanna. Elle lui demande si ça va, il dit que oui et il arrive au commissariat. Elle lui dit qu’il est tôt et Yann dit qu’il a un interrogatoire tôt. Yann a dormi sur le canapé, Johanna s’excuse pour la veille. Yann dit que tout va bien et raccroche. Il est devant chez Pierre et sort de sa voiture quand il le voit sortir de son immeuble…



Elisabeth est avec Alain, ils prennent leur petit déjeuner. Alain est content de voir qu’elle s’entend mieux avec Flore. Elisabeth dit que sa patience a des limites et Flore fait un bruit de folie au même moment… Alain dit que c’est provisoire.

Yann s’introduit chez Pierre pour fouiller son appart. Il trouve un couteau caché sous son matelas ! Pendant ce temps là, Pierre est au téléphone, il dit à quelqu’un qu’il n’a toujours pas reçu le document demandé il y a plus d’une semaine. Il dit à un certain Mr Daumier que c’est urgent.

Elisabeth a une bonne nouvelle : elle annonce à Flore qu’elle lui a trouvé un appartement. Il s’agit d’un appart hôtel et elle peut s’y installer dès aujourd’hui. Flore dit que ça coûte cher, elle ne peut pas accepter. Mais Elisabeth insiste, l’argent n’est pas un problème.

A l’hôpital, Claire retrouve Pierre qui ne va pas bien. Il dit que sa réinsertion n’aura servie à rien, il aura toujours cette étiquette d’assassin. Claire essaie de le réconforter, Pierre est sur les nerfs. Elle lui parle de sa petite amie mais Pierre sent qu’Emma prend ses distances… Il remercie Claire et envoie un sms à Emma.

Aux Sauages, Emma reçoit le message et a le sourire en le lisant. Enzo l’interroge, il devine que c’est le kiné. Il lui demande si ce qu’on entend sur lui ne lui fait pas trop peur. Elle confie que ça l’a perturbée mais elle se sent bien avec lui.

Tom est avec Achille et Noura. Noura est déçue que Tiago soit gai. Achille pense que Tiago kiffe Tom. C’est là que Tiago les rejoint. Il fait la bise à tout le monde mais Tom s’éloigne. Achille pense qu’il est homophobe… Robin entend la conversation et note qu’il manque de tolérance.

Au commissariat, Yann appelle Lebrun. Il dit qu’il s’est rendu au domicile de Pierre, il n’a rien trouvé pour l’incriminer. Lebrun est convaincu qu’il a éliminé la femme de Yann car elle savait trop de choses. Il veut qu’il paie. Yann est d’accord et assure à Lebrun qu’il va payer, il s’en occupe.

Flore se plaint à Ulysse de l’appart hôtel, ça l’angoisse mais elle ne peut pas continuer à squatter chez son père. Pendant ce temps là, Elisabeth est au golf et prie pour que Flore accepte sa proposition. Ulysse appelle Elise, il lui parle de Flore qui cherche un logement. Il a pensé à la coloc. Elise pense que c’est une bonne idée. Ulysse envoie un message à Flore pour lui annoncer. Elisabeth rentre et retrouve Alain, ils doivent aller à la visite mais Flore n’est pas prête. Elle les rejoint et leur annonce qu’elle a trouvé autre chose ! Elisabeth craint qu’elle mente pour rester…

Margot arrête Johanna qui est sur le point de partir. Elle s’est trompée sur son argumentaire pour sa plaidoirie du lendemain… Johanna lui avoue qu’elle a du mal en ce moment. Margot propose de s’occuper des corrections pour la laisser partir, elle demande à Johanna si tout va bien. Elle lui dit que oui et s’en va.

Emma appelle Pierre mais il est sur messagerie. Elle a pris un gâteau et le rejoint. Elle le rejoint ensuite chez lui et le retrouve mort assassiné…

