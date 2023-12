Un si grand soleil du 1er janvier : Yann retrouve Johanna (résumé et vidéo épisode 1308 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 1er janvier 2024, spoiler résumé de l'épisode 1308





Estelle regarde Akim dormir… Il se réveille et elle lui propose un café. Elle lui dit qu’il est beau quand il dort. Pendant ce temps là, Margot parle à Cécile, elle pense à laisser une chance à Akim. Elle a peur de passer à côté d’une histoire et n’a pas envie de finir vieille fille. Cécile lui dit qu’elle est loin. Elle lui demande si Akim lui plait vraiment, Margot lui dit que oui. Cécile lui dit de foncer sans se prendre la tête.

Alex reçoit un appel, il fonce au commissariat. Daumier a été arrêté avant qu’il puisse prendre un avion ! Alex doit le faire avouer pour faire sortir Yann de prison. Alex lui demande combien de fois il a vu Lavergne et l’interroge sur le Centre Afrique. Il lui parle de l’association de Lavergne… Daumier finit par avouer que Lavergne a tué Pierre !



Estelle propose à Akim de venir le chercher ce soir, ils sont contents de partir en week-end. Margot appelle Akim, il ne décroche pas… Estelle se confie à Carine au 101. Estelle semble amoureuse ! Carine lui dit de faire attention, il est plus jeune et elle risque de souffrir. Estelle se dit prête à le suivre à Paris, Carine est surprise.

Guilhem appelle Estelle pour un massage mais elle lui dit qu’elle part en week-end avec Akim.

Becker appelle le juge Laplace. Daumier a avoué avoir rédigé de faux testaments pour le compte de l’association de Lavergne. Pierre avait flairé l’arnaque et c’est pour ça qu’il est mort. Laplace dit à Becker que c’est du beau travail, il fait une demande immédiate pour faire sortir Yann de prison. Alex appelle Johanna pour lui annoncer la libération de Yann à 17h ! Johanna demande à Florent de la remplacer avec un nouveau client. Il accepte et elle lui annonce que Yann sort de prison. Johanna s’excuse, elle a manqué de recul. Mais Florent ne lui en veut plus.

Hugo félicite Alex pour les aveux de Daumier. Il va le laisser retrouver Johanna et le verra demain. Pendant ce temps là, Emma apprend par Florent le dénouement de tout ça. Emma raconte tout à Victor, elle a l’impression qu’on rend sa dignité à Pierre.

Guihem remercie Margot pour l’aider et l’interroge sur Akim, elle lui dit qu’il filtre ses appels. Guilhem lui de ne pas se décourager si vite et lui conseille d’aller le voir. Il lui dit de se battre pour son amour. Margot décide de suivre son conseil mais elle surprend Akim avec Estelle ! Elle les voit s’embrasser…

Johanna retrouve Yann à sa sortie de prison. Il la remercie pour tout, il lui dit que tout cette histoire lui a fait se rendre compte à quel point i tient à elle. Ils se disent qu’ils s’aiment !

