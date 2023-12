Tous en cuisine du 1er au 5 janvier 2024 : les recettes de la semaine

Publicité





Tous en cuisine du 1er au 5 janvier 2024 – Cyril Lignac sera de retour en ce premier lundi de l’année pour une toute nouvelle semaine de recettes spéciales menu de fête de son émission culinaire d’M6 « Tous en cuisine ». Toujours aux côtés de Jérôme Anthony, pour cette période de fêtes, le chef Cyril Lignac vous a concocté de nouvelles recettes et on vous propose de découvrir ce qui vous attend en cette 7ème et dernière semaine.





A suivre chaque soir du lundi au vendredi à 18h40 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







Publicité





Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement. Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, vérine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Tous en cuisine du 1er au 5 janvier 2024 : les recettes de Cyril Lignac cette semaine

– lundi 1er janvier 2024 : ENTRÉE : GALETTE CROUSTILLANTE AUX CHAMPIGNONS ET LÉGUMES et PLAT : BOUILLON LÉGER ASIATIQUE AU POULET EFFILOCHÉ

– mardi 2 janvier 2024 : ENTRÉE : SOUPE DE POIREAUX ET POMMES DE TERRE et PLAT : FILET DE CABILLAUD AU BEURRE FONDU À LA CIBOULETTE, RIZ PILAF

– mercredi 3 janvier 2024 : DESSERT : GALETTE DES ROIS SOLEIL À LA NOISETTE

– jeudi 4 janvier 2024 : PLAT : MARMITE DU PÊCHEUR AUX ÉPICES DOUCES et ACCOMPAGNEMENT : RISOTTO DE CÉLERI AU FROMAGE DE BREBIS ET TRUFFE NOIRE

– vendredi 5 janvier 2024 : BUFFET : TARTELETTE CRAQUANTE AU CHÈVRE ET NOIX DE PÉCAN et ARANCINI CROUSTILLANTS SAFRANÉS, SAUMON ET MAYONNAISE PIMENTÉE



Publicité





Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est disponible sur Amazon.

« Tous en cuisine » revient chaque soir du lundi au vendredi dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.