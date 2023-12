Un si grand soleil spoilers : une fin tragique pour Guilhem, les résumés jusqu’au 19 janvier 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 19 janvier 2024 – Qu’est-ce qui vous attend dans la seconde partie du mois de janvier dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 15 au 19 janvier 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que le personnage de Guilhem va avoir une fin tragique. Alors que son interprète, Manuel Blanc, a annoncé son départ de la série il y a deux mois, Guilhem va tirer sa révérence. Et selon nos informations exclusives, Guilhem va être retrouvé mort. Johanna va être anéantie par la mort de son oncle.

Son histoire avec Estelle va le faire aller beaucoup trop loin par amour. Et alors qu’Alex va mener l’enquêter, Johanna et Margot vont s’opposer violemment. Quant à Maéva, un choix difficile l’attend…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 15 au 19 janvier 2024

Lundi 15 janvier 2024, épisode 1318 : Alors qu’Elise s’enfonce dans ses certitudes, Alex cherche désespérément une autre voie. Mais de son côté, Guilhem doit faire face à un obstacle inattendu. Jusqu’où sera-t-il prêt à aller par amour ?

Mardi 16 janvier 2024, épisode 1319 : Alors qu’Akim est dans la tourmente, Maéva se retrouve face à un choix difficile.

Mercredi 17 janvier 2024, épisode 1320 : Tandis que Johanna doit surmonter une terrible épreuve, Maéva se décide à faire un choix.

Jeudi 18 janvier 2024, épisode 1321 : Margot et Johanna s’opposent violemment. Pendant ce temps, Alex fait une avancée importante dans son enquête.

Vendredi 19 janvier 2024, épisode 1322 : Alors que Margot fait une découverte inattendue, Alex parvient à ses fins.

