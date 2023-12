Un si grand soleil du 22 décembre : Johanna découvre que... (résumé et vidéo épisode 1302 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 22 décembre 2023, spoiler résumé de l'épisode 1302 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker annonce à Alex que le juge Laplace le dessaisi de l’enquête sur Pierre car il est trop proche de Yann.

Florent vient parler à Johanna, il a lu le carnet de Mélanie et fait son mea-culpa. Mais Florent lui rappelle que Pierre avait quand même le droit d’être défendu et ne méritait pas d’être tué. Johanna l’envoie balader.



Elise et Ludo parlent de Flore, ils s’inquiètent qu’elle ne paie pas. Tiago arrive et il a entendu, il les rassure : elle va les payer. Elle ne supporte d’avoir des dettes et se débrouille toujours. Pendant ce temps là, Flore est avec Ulysse. Il lui a trouvé un job, elle va poser nue et ça va lui rapporter de l’argent pour payer le loyer.

Johanna va voir Yann au parloir. Il lui dit qu’il est en cellule isolée, ça le protège des autres détenus. Il lui demande si elle tient le coup, elle lui dit que oui. Ils parlent du meurtre, Johanna pense que ça ne peut être que Lebrun mais Yann dit que quelque chose cloche. Jamais Alex ne lui a parlé de Mélanie Lebrun, il ne comprend pas. Yann lui parle d’Astrid, la meilleure amie d’Alex à qui elle disait tout.

Alain appelle Tiago, il craint un malaise avec Flore mais Tiago le rassure, elle est très contente de l’avoir retrouvé. Alain l’interroge sur la coloc, il lui dit que l’ambiance est top. Alain lui assure que s’il a besoin de quelque chose il est là pour lui. Tiago lui dit qu’ils ont l’habitude d’être fauchés et ça va.

Au lycée, Tiago est avec Noura et Tom. Il remarque Robin qui lui sourit…

Alex est avec Hugo, il lui demande le rapport d’autopsie de Pierre. Hugo est déçu de ne pas pouvoir être sur l’enquête, mais Alex est soulagé il n’a pas aimé interroger Yann. Hugo s’inquiète des conditions de détention, Alex lui dit que Yann est à l’isolement il ne faut pas s’inquiéter.

Johanna retrouve Astrid, la meilleure amie d’Alex. Elle lui soutient qu’Alexandra ne lui a jamais parlé de Mélanie Lebrun. Elle lui racontait tout, elle n’y croit pas. Astrid demande des nouvelles de Yann, après la mort d’Alex elle a pensé qu’il ne se relèverait pas. Johanna lui dit qu’il allait bien avant tout ça et elle lui laisse sa carte.

Emma appelle Florent, elle veut assister à l’enterrement de Pierre. Florent va se renseigner et la tient au courant.

Alain appelle Flore et propose de lui donner de l’argent dans le dos d’Elisabeth. Flore refuse, elle préfère se débrouiller seule. Flore lui dit qu’elle a trouvé un job, elle a commencé aujourd’hui. Plus tard, Flore donne une avance à Elise pour le loyer, elle lui dit avoir trouvé un job de modèle dans une école de dessin. Elise ne se verrait pas faire ça et la remercie.

Alain retrouve Elisabeth et lui annonce que Flore a trouvé du boulot, elle va être modèle pour l’école de beaux-arts. Elisabeth est étonnée qu’elle préfère ça que le poste de standardiste. Alain la trouve odieuse, il s’en va. Pendant ce temps là, Flore dit qu’elle a des courbatures partout après sa journée de modèle, elle se sent vieille. De son côté, Tiago est content du lycée. Et il trouve un lycéen trop mignon… Mais il pense qu’il n’est pas gai.

Johanna reçoit un appel d’Astrid, elle est allée à la fac pour consulter le registre des étudiants. En 2018, Mélanie et Alex étaient dans deux campus aux opposés de la ville ! Il est peu probable qu’elles se soient rencontrées !

