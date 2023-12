Un si grand soleil du 27 décembre : Alex fait une découverte, Johanna agressée (résumé et vidéo épisode 1305 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 27 décembre 2023, spoiler résumé de l'épisode 1305 en avance





Claire parle à Florent de la dispersion des cendres de Pierre. C’est dans deux jours. Florent va s’arranger pour être là, Claire culpabilise d’avoir été distant avec lui les derniers jours… Florent lui dit qu’elle n’a rien à se reprocher.

Evan interroge Robin au sujet de Maéva pour les vacances en Egypte, mais Maéva réfléchit encore. Ils aimeraient une réponse aujourd’hui, Robin va se renseigner. Robin la retrouve, elle ne préfère pas venir parce que le voyage coûte cher. Ça la gêne, elle ne peut pas accepter. Robin lui dit que c’est ses parents qui paient, ils peuvent et ça leur fait plaisir. Robin finit par dire à Maéva que si elle ne vient pas, il n’y va pas non plus.



Johanna retrouve Maître Daunier, il dit qu’il ne l’a jamais rencontré il ne sait pas ce qu’il voulait. Il dit que son clerc de notaire a traité avec lui, Johanna veut le voir et lui parler. Daunier lui dit qu’il y a une enquête en cours, il lui dit qu’elle outrepasse le cadre de ses fonctions.

Johanna appelle Alex, elle n’a rien trouvé chez le notaire. Alex ne lui avait dit de ne pas se mêler de cette affaire, il lui reproche d’y être allée.

Chloé reçoit un sms de Robin, qui ne veut pas partir en Egypte puisque sa copine ne veut pas. Elle est déçue… Elle veut faire changer Maéva d’avis, elle l’appelle. Elle lui propose un compromis : payer le billet d’avion elle-même. Maéva en parle à Thaïs, elle est contente mais le billet reste cher, elle va devoir faire des extras à la pizzéria.

A l’hôpital, Claire parle des funérailles. Elle parle à David de la cagnotte en ligne d’Emma pour payer. Laurine se moque d’eux… Elle dit même que Pierre mérite ce qui lui est arrivé !

Maéva annonce à Robin qu’elle part avec eux, il est ravi. Elle lui parle de l’appel de sa mère, Maéva la trouve trop cool. De retour chez lui, Robin reproche à sa mère de l’avoir appelée.

Daunier est avec son homme de main, il s’inquiète de Johanna. Elle est déterminée à faire sortir son mec de prison… L’homme lui dit qu’il va s’occuper d’elle !

Alex est au parloir avec l’ex co-détenu de Pierre. Il dit que Pierre était le détenu modèle. Il finit par dire à Alex qu’à l’extérieur, il avait des projets plein la tête car un magot attendait Pierre.

L’homme de main de Daunier s’introduit chez Johanna… Sabine appelle Johanna, elle lui propose de boire un verre mais elle est crevée, elle préfère rentrer chez elle. Alex laisse un message vocal à Johanna. Mais Johanna se fait agresser avant de pouvoir l’écouter !

