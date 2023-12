Un si grand soleil du 28 décembre : Johanna sauvée in-extremis (résumé et vidéo épisode 1306 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 28 décembre 2023, spoiler résumé de l’épisode 1306 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans l’épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 28 décembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Johanna est inconsciente au sol… L’homme qui l’a agressée rédige une lettre d’adieux sur son téléphone, pour faire croire à un suicide. Mais Alex frappe à la porte avec insistance ! L’homme entend Alex s’éloigner et met l’arme dans les mains de Johanna. Le téléphone de Johanna sonne, ça la réveille et elle hurle. Alex l’entend hurler et défonce la porte ! L’homme a pris la fuite, Johanna est encore en vie.

Hugo arrive sur place, il rassure Alex, Johanna n’a rien de grave. Elle a été droguée. Alex lui a sauvé la vie ! Ils découvrent la mise en scène du suicide mais ne savent pas qui a fait ça. Alex dit que le mot avait deux objectifs : se débarrasser de Johanna et faire porter le chapeau à Yann pour le meurtre de Pierre ! Hugo pense que l’homme a du fuir par la fenêtre et s’il s’est blessé il a du laisser des traces…



Publicité





Alex raconte tout à Becker. Il lui annonce qu’il reprend l’enquête et lui demande d’aller prendre la déposition de Johanna à l’hôpital.

Au lycée, Noura propose à Tom une soirée cinéma. Il dit qu’il ne peut pas. Elle propose à Tiago mais les films d’horreur c’est pas son truc. Tiago fait remarquer à Tom que Noura est à fond sur lui… Tom n’a rien vu. Tiago lui conseille de foncer si elle lui plait.

Johanna lit la lettre écrite par son agresseur, elle est choquée mais ça va. Elle n’a pas vu son agresseur, elle ne peut rien lui dire. Alex lui assure qu’ils vont le retrouver et lui parle ensuite de la nouvelle piste. Pierre avait une grosse somme d’argent qui l’attendait. Johanna est surprise, Alex lui dit de ne plus rien faire. Elle doit se faire héberger, Johanna dit qu’elle va appeler Sabine.

Hugo vient voir Yann au parloir, il lui parle de l’agression de Johanna. Yann est sous le choc. Il culpabilise et s’énerve. Hugo lui assure que Johanna n’est plus en danger et maintenant tout le monde est convaincu de son innocence.

Tom vient voir Noura, il s’est arrangé et peut l’accompagner. Ca coûte 40 euros mais Tom dit qu’il va se débrouiller. Plus tard, Achille confirme auprès de Tom que Noura est à fond sur lui. Le problème c’est que Tom n’a pas l’argent. Achille lui donne.

Becker est avec le procureur pour faire le point. Il le félicite pour son travail et que veut que la presse soit tenue à l’écart de tout ça. Au cabinet, Johanna demande à Florent si Pierre allait toucher de l’argent. Il est convaincu que non, il lui avait obtenu un logement social car il n’avait rien. Johanna lui demande de réfléchir, c’était peut être de l’argent sale.

Maéva demande au père de Thaïs de travailler en plus à la pizzéria, il est d’accord avec plaisir. De son côté, Tom appelle Noura pour décommander. Mais il passe devant la pizzéria et voit des gens laisser de l’argent avant de partir, il le vole ! Maéva le voit et le course. Mais elle n’arrive pas à le rattraper. Maéva est en colère, le père de Thaïs ne lui en veut pas et refuse de déduire l’argent de sa paie. Maéva lui assure qu’elle a vu sa tête, si elle le revoit elle le balancera à la police. Pendant ce temps là, Tom retrouve Noura au cinéma.

Au commissariat, Alex voit l’agresseur de Johanna sur une vidéo-surveillance. Il dit à Elise que son visage lui dit quelque chose…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : le coupable avoue, Yann libéré de prison (vidéo épisode du 1er janvier 2024)

VIDÉO Un si grand soleil du 28 décembre extrait,

vidéo à venir