Un si grand soleil spoilers : Pierre dans de sales draps, un départ, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 11 au 15 décembre 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 4 au 8 décembre 2023 – En ce début de week-end, si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que les tensions continuent entre Elisabeth et Flore… Elisabeth croit bien faire en proposant un emploi chez L Cosmétiques à Flore mais celle-ci n’en veut pas ! De son côté, Tiago prend ses marques au lycée et il fait son coming-out. Flore explique alors à Alain et Elisabeth que Tiago a été harcelé au collège parce qu’il est gay.

Pierre a été menacé de mort, il pense que c’est un coup de Yann. Mais en réalité, c’est le père de son ex-compagne ! Il l’accuse d’avoir voulu la pousser au suicide et porte plainte contre Pierre. Mais la justice n’a pas de preuve et classe l’affaire… Henri Lebrun décide alors de parler à la presse. Un article est publié et présente Pierre comme un harceleur qui aurait poussé sa compagne à se suicider !



Et si les proches de Pierre pense que le journaliste écrit à charge, un avocat appelle Henri Lebrun pour faire une révélation… Sa fille Mélanie était venue le voir, elle voulait porter plainte contre Pierre et avait tout noté dans un carnet…

De son côté, Akim apprend une grande nouvelle qui va l’éloigner de Montpellier. Il a été reçu à son concours mais doit parler plus d’un an en région parisienne !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 11 au 15 décembre 2023

Lundi 11 décembre 2023, épisode 1293 : Tandis qu’Alain pense trouver le bon compromis, Elisabeth, qui se sent menacée, décide de changer de stratégie. En parallèle, la situation se corse pour Yann : a-t-il dérapé une nouvelle fois ?

Mardi 12 décembre 2023, épisode 1294 : Alors que Yann a du mal à se débarrasser de son douloureux passé, Elisabeth tente maladroitement d’aider la fille d’Alain.

Mercredi 13 décembre 2023, épisode 1295 : Alors que la nouvelle famille d’Alain commence à trouver sa place, Yann va-t-il enfin pouvoir reprendre une vie normale ?

Jeudi 14 décembre 2023, épisode 1296 : Alors qu’Akim pense pouvoir souffler professionnellement, une ombre apparaît au tableau. La vie sentimentale d’Emma inquiète Tom.

Vendredi 15 décembre 2023, épisode 1297 : Akim voit ses mauvais pressentiments se confirmer. Yann est violemment rattrapé par ses vieux démons.

