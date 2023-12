Ici tout commence spoiler : Kelly choquée face à la vérité sur Thomas (vidéo épisode du 13 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Kelly va être sous le choc la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Kelly va découvrir la vérité sur son père, Thomas Lacroix.

C’est Thomas qui est à l’origine de l’explosion du four !











Si au départ Kelly refuse d’y croire, elle décide finalement d’enquête avec Jasmine et Lionel… Kelly subtilise les clés de voiture de son père et ils fouillent son coffre. Là, Jasmine découvre une lettre…

Il s’agit d’une lettre d’huissier ! Thomas a des dettes et la lettre est datée de deux jours avant l’explosion. Ça dit que si le père de Kelly ne rembourse pas avant 3 semaines, son patrimoine va être saisi… Kelly est sous le choc !

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.