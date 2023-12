Un si grand soleil spoilers : un grand retour, les résumés jusqu’au 12 janvier 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 12 janvier 2024 – Que va-t-il se passer début janvier dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 8 au 12 janvier 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Jade est de retour à Montpellier et les choses ne vont pas être simples ! De nouveau, la compagne de Ludo est en pleine tempête et se retrouve avec de gros ennuis !…

Pendant ce temps à, Margot reçoit une proposition qui pourrait changer sa vie. Mais dans le même temps, une nouvelle va venir bouleverser sa vie…

Quant à Guilhem, il va présenter Estelle à Johanna !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 8 au 12 janvier 2024

Lundi 8 janvier 2024, épisode 1313 : Margot reçoit une proposition très alléchante qui pourrait changer sa vie. L’acceptera-t-elle ? De son côté, Tom étouffe dans l’œuf son histoire d’amour naissante.

Mardi 9 janvier 2024, épisode 1314 : Tandis que Johanna appréhende sa rencontre avec Estelle, une nouvelle pourrait bien bouleverser la vie de Margot. De son côté, Jade va devoir faire face à ce qu’elle redoutait le plus depuis son retour à Montpellier…

Mercredi 10 janvier 2024, épisode 1315 : Alors qu’Akim doit affronter de grosses contrariétés, Tom semble déterminé à ne pas laisser passer sa chance. Mais quelle décision Maéva va-t-elle prendre ?

Jeudi 11 janvier 2024, épisode 1316 : Pendant que Robin ne voit pas les nuages qui s’amoncellent au-dessus de sa tête, c’est le grand jour pour Guilhem. Mais il se pourrait que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière que ce dernier…

Vendredi 12 janvier 2024, épisode 1317 : Les problèmes s’accumulent pour Jade au point que ça devient de plus en plus compliqué pour elle de trouver une issue. Quant à Akim, pourra-t-il encore continuer de camper sur ses positions ?



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 25 au 29 décembre 2023 en cliquant ICI

du 1er au 5 janvier 2024 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.