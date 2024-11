« Vitaa : je m’appelle Charlotte » : votre documentaire ce soir sur TMC (22 novembre 2024)

Publicité





Programme TV du vendredi 22 novembre 2024 – « Vitaa : je m’appelle Charlotte » c’est le documentaire inédit qui vous attend ce vendredi soir sur TMC.





A suivre dès 21h15, après le best-of de Quotidien, sur TMC ou en streaming vidéo puis replay sur myTF1.







« Vitaa : je m’appelle Charlotte », présentation

Découvrez une immersion unique dans la vie de l’une des figures majeures de la scène musicale française. Pendant deux ans, Vitaa a laissé les caméras entrer dans son quotidien, livrant bien plus qu’un simple portrait. Ce documentaire offre une plongée intime, explorant son identité, ses succès, ses épreuves, et les défis auxquels font face les femmes dans l’industrie musicale.

Un voyage au cœur d’un parcours hors du commun :



– Les débuts marquants : avec Confession nocturne, son duo avec Diam’s qui l’a propulsée sur le devant de la scène.

– Le succès phénoménal : de l’album VersuS avec Slimane, un véritable tournant dans sa carrière.

– Les défis du métier : entre échecs, réalités du show-business, et pressions liées à la célébrité, où joie et responsabilité s’entremêlent.

– Au-delà de l’artiste : un regard inédit sur la femme

Des instants précieux avec sa famille et ses enfants, dévoilant une facette intime rarement partagée. Des témoignages exclusifs d’amis et collaborateurs emblématiques : Amel Bent, Carla Bruni, Dadju, Gims, Matt Pokora, Slimane, Tony Parker, et bien d’autres.

Une résilience admirable face à des épreuves marquantes, comme le récent homejacking, qui a révélé toute sa force intérieure.

Ce documentaire sincère et captivant lève le voile sur la femme derrière l’icône, offrant un portrait profondément humain et inspirant.

