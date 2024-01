13h15 le samedi du 6 janvier : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 6 janvier 2024 : le sommaire aujourd’hui – Premier numéro de l’année de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, il a pour thème « Le maître des pierres ».





13h15 le samedi du 6 janvier 2024 : Le maître des pierres

Philippe Nicolas, titulaire du prestigieux titre de Maître d’art glypticien, se distingue comme l’un des meilleurs dans l’art délicat de la gravure sur pierres fines. L’émission « 13h15 le samedi » a eu l’occasion exceptionnelle de le suivre à la découverte de ce métier singulier et méconnu.

La glyptique, qui consiste à graver les pierres fines en relief ou en creux, trouve en Philippe Nicolas l’un de ses grands maîtres en France. Ce graveur sculpteur, formé à l’Ecole Boulle et aux Beaux-Arts, exerce son talent au cœur de la maison Cartier, où il crée des pièces uniques pour la haute joaillerie. Ces trésors artistiques exigent parfois plus de deux ans de travail méticuleux.



Détenteur du titre de Maître d’art depuis 2008, Philippe Nicolas a reçu cette distinction à vie en 1994. Cette reconnaissance honorifique est décernée « aux professionnels des métiers d’art possédant un savoir-faire remarquable et rare, qui s’engagent pendant trois ans dans un processus de transmission à un élève », selon le ministère de la Culture.

En tant que Maître d’art, Philippe Nicolas incarne un professionnel d’excellence, salué par ses pairs pour son expérience, son expertise et ses compétences pédagogiques. Alors que sa carrière approche de son terme, il consacre son temps à former la relève, transmettant son savoir-faire exceptionnel et veillant à ce que son art perdure à travers les générations à venir. Une histoire captivante qui offre un aperçu privilégié dans l’univers fascinant de la glyptique.

