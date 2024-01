« Ange gardien ou psychopathe ? » : votre téléfilm ce 23 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« CAnge gardien ou psychopathe ? » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 22 janvier 2024 – Ce mardi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Ange gardien ou psychopathe ? ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Ange gardien ou psychopathe ? » : l’histoire, le casting

Chloé est une lycéenne un peu rebelle, en conflit avec sa mère. Un soir, elle sort en cachette faire une virée nocturne avec son copain et deux amis, mais ils ont un grave accident. Deux ambulanciers arrivent alors sur les lieux, dont Matt, un jeune homme d’abord très séduisant. Il tombe immédiatement sous le charme de Chloé, qui lui rappelle sa petite amie morte dans un accident de voiture des années plus tôt. Dès lors, il va développer une véritable obsession pour l’adolescente, et être prêt à toutes les extrémités pour être avec elle…

Avec : Lexi Minetree (Chloé), Maeve Quinlan (Karen), Nick Clark (Bryce)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Thérapie fatale ».

« Thérapie fatale » : l’histoire et le casting

Jasmine et Tony achèvent le lycée. Elle attend une réponse de Stanford ; lui, athlète à l’avenir prometteur, a la chance de bénéficier d’une bourse. Jasmine reçoit un SMS de la responsable des admissions alors qu’elle est au volant. Une seconde d’inattention et c’est le drame. Tony souffre d’une lésion de la moelle épinière. Il ne peut plus marcher et nul ne peut dire s’il pourra recouvrer un jour l’usage de ses jambes. Daphnée, aide-soignante, vient s’occuper de lui…

Avec : Leann Van Mol (Daphné), Chris Cimperman (Tony), Meredith Thomas (Ellen), Chloe Staffor (Jasmine)