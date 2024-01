« Bohemian Rhapsody » le film culte ce soir sur M6 (11 janvier 2024)

Publicité





« Bohemian Rhapsody », c’est le film culte rediffusé ce jeudi soir sur M6. Un film signé Bryan Singer avec Rami Malek et Lucy Boynton.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur M6







« Bohemian Rhapsody » : histoire, synopsis

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Le casting

Avec Rami MALEK (Freddie Mercury), Lucy BOYNTON (Mary Austin), Aidan GILLEN (John Reid), Tom HOLLANDER (Jim Beach), Gwilym LEE (Brian May), Ben HARDY (Roger Taylor), Allen LEECH (Paul Prenter), et Mike MYERS (Ray Foster)



Bohemian Rhapsody : vidéo bande-annonce

En attendant ce soir, voici des images de ce qui vous attend !