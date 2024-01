Ici tout commence spoiler : une disparition inquiétante à l'institut... (vidéo épisode du 15 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Une disparition va inquiéter à l'institut dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que tout le monde est réuni pour former des binômes pour une épreuve de la cuisine de l'extrême, un élève manque à l'appel !











Pour la nouvelle épreuve du module de Marc et Clotilde, ils forment des binômes entre élèves et professeurs : Deva est avec Hortense, Jim est avec Marc, Lionel avec Olivia, et David avec Clotilde. Mais surprise : David n’est pas là ! Sa disparition inquiète les professeurs, mais aussi Deva, qui se demande ce qui a pu lui arriver…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 839 du 15 janvier 2024, David disparait



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.