C à vous du 10 janvier 2024 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 10 janvier 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Froid : le pic de consommation d’électricité attendu ce mercredi. Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE (Réseau de transport d’électricité), est l’invité de C à vous

🔵 📌 JO 2024 : le sport grande cause nationale cette année. On en parle avec Michel Cymes.



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Coulombeau, chef étoilé propriétaire de la “Maison dans le Parc” à Nancy

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Aliocha Schneider interprète le titre “Ensemble” en live sur la scène de C à vous

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Philippe Besson pour le livre “Un soir d’été” paru le 4 janvier dernier, et Vincent Mcaigne & Anouk Grinberg pour le film “Bonnard, Pierre et Marthe” réalisé par Martin Provost, en salle aujourd’hui

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 10 janvier 2024 à 19h sur France 5.