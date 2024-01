C à vous du 12 janvier 2024 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 12 janvier 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Remaniement : un gouvernement stable, resserré et droitisé. Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Présidents et Premiers ministres : le couple exécutif à travers la Vème République. On en parle avec Patrice Duhamel, qui publie “Le Chat et le Renard” à paraître le 17 janvier



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Coulombeau, chef étoilé propriétaire de la “Maison dans le Parc” à Nancy

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Spéciale JT avec Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, Julian Bugier et Leïla Kaddour

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 12 janvier 2024 à 19h sur France 5.