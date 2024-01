Star Academy du 12 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 12 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de jeudi pour les élèves au château. Les académiciens se réveillent et démarrent la journée par un cours de théâtre avec Pierre.





Le cours débute avec une impro un peu compliqué à comprendre… Ils doivent chanter avec une mélodie commune et tout en s’exprimant avec leurs corps. Ils doivent ensuite faire de l’impro tout en incluant une mélodie. Ils enchainent avec des impros qui partent dans tous les sens. Globalement, Pierre les a trouvés en difficulté. Il s’excuse ensuite pour les évaluations de lundi, qui étaient vraiment difficiles. Il leur donne ensuite des conseils.







Les élèves ont ensuite une pause avant que Marlène et Lucie arrivent pour les répétitions. Les deux répétitrices arrivent ensuite et font travailler aux élèves les chansons du prime.

Après le déjeuner, les élèves ont un temps de repos. Et en début d’après-midi, surprise : Miss France 2024 débarque avec une galette des rois ! Ils font la connaissance d’Eve Gilles. Lénie, la plus jeune, va sous la table et dit à qui vont les parts. Ils ont laissé des parts et personne n’a eu la fève !



Les élèves partagent un bon moment avec Miss France. Ils décident ensuite de se réunir autour du piano et d’interpréter « One love » pour Eve Gilles. Ils enchainent sur d’autres chansons et ils lui font visiter le château. Pause photo ensuite avec Miss France devant le château ! Elle repart ensuite. Après le départ de Miss France, Héléna et Axel finissent la galette et c’est Héléna qui a la fève !

Michaël arrive au château pour annoncer le verdict des évaluations. C’était serré mais ils ont choisi d’immuniser Pierre ! Il explique à Héléna que c’est à cause de petits problèmes de rythme qu’elle ne l’a pas eue. Axel, Julien, Héléna et Lénie sont donc nominés cette semaine.

Les académiciens poursuivent leur journée avec la danse avec Malika. Elle prend Lénie à part, puis tous ensemble avec ses danseurs.

Après la danse, les élèves dînent tranquillement. Lénie appelle sa mère, elle lui dit que ça va bien malgré sa nomination. Sa mère lui dit que ça va bien se passer, elle la soutient.

La journée s’achève alors que les académiciens se rendent en salle de danse pour découvrir le tableau des commentaires des professeurs suite aux évaluations. Axel est déçu… Ils vont ensuite se coucher, demain une grosse journée de répétitions les attend !

Rendez-vous demain à 17h15 pour la prochaine quotidienne.