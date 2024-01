C à vous du 23 janvier 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 23 janvier 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Agriculteurs : Emmanuel Macron promet des « solutions concrètes ». Arnaud Gaillot, président du syndicat “Les Jeunes Agriculteurs”, est l’invité de C à vous

🔵 📌 À Douchy, reportage sur les traces d’Alain Delon. On en parle avec Yves Jaegle, journaliste au service culture du journal “Le Parisien”



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Laurent Trochain, chef du restaurant “Numéro 3” au Tremblay-sur-Mauldre (Yvelines)

🔵 🎵 Dans le live : Vanessa Paradis et Voyou interprètent le titre “Le bal”

🔵 Dans la suite de C à vous : François Damiens et Salomé Dewaels pour le film “Sous le vent des marquises”, en salle le 31 janvier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 23 janvier 2024 à 19h sur France 5.