Star Academy du 23 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 23 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de lundi pour les 3 derniers élèves au château. Une journée qui débute avec le cours de sport de Joe.





Joe leur a concocté une séance très intense, comme s’ils étaient nommés. Ils en ressortent épuisés et foncent sous une douche.







C’est ensuite l’heure du cours de chant d’Adeline avant le déjeuner. Héléna et Pierre décident ensuite de préparer leurs évaluations du lendemain. Ils doivent choisir leurs chansons pour la danse.

Place au cours de théâtre, Pierre leur a fait la surprise de venir avec Kev Adams et Chantal Latsou ! Kev présente les trois derniers élèves à Chantal et n’hésite pas évoquer la rumeur d’une histoire d’amour entre Héléna et Pierre.



Ils font ensuite plusieurs scènes d’impro avec Kev et Chantal. A la fin, Pierre leur donne le sujet pour les évaluations : raconter la Star Ac au western ou en science fiction. Kev leur donne quelques idées.

Lucie et Marlène arrivent ensuite pour annoncer les invités du prime : Gims, Lara Fabian, David Hallyday, Woodkid, et Sophie Ellis-Bextor (liste complète des chansons ici).

Place aux prises de tonalités pour le prime. Julien est frustré que ce soit Pierre qui chante avec Woodkid.

Les trois académiciens dinent tout en réfléchissant aux évaluations du lendemain. Pierre décide de rendre hommage à James Arthur avec « Impossible ». De son côté, Héléna est stressée. Et ils vont se coucher après cette grosse journée !

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 23 janvier

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.