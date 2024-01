C à vous du 25 janvier 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 25 janvier 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Les actes antisémites en France ont bondi en 2023. Yonathan Arfi, président du Cri

🔵 📌 Loi immigration : le Conseil constitutionnel censure largement le texte. On en parle avec Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, sénateur de Vendée



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de #CàVous : Juan Moncalvo, chef du restaurant “Au Petit Riche” à Paris

🔵 🎵 Dans le live : Marie-Paule Belle interprète le titre “La Parisienne” en live sur la scène de C à vous

🔵 Dans la suite de C à vous : Anne Roumanoff pour le spectacle “L’expérience de la vie », actuellement en tournée dans toute la France; et Serge Lama, pour le coffret “L’intégrale studios de 1964 à 1992”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 25 janvier 2024 à 19h sur France 5.