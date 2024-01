Star Academy du 25 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 25 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi pour les 3 derniers élèves au château. Julien est le premier levé, il donne le planning de la journée à Héléna et Pierre et leur annonce qu’ils ont d’abord cours de sport avec Joe.





Coach Joe a prévu un cours à l’intérieur car il pleut fort. Joe leur a préparé encore une fois une grosse séance, entre corde à sauter et exercices de renforcement musculaire. Ils finissent avec de la boxe !







Place ensuite au cours de danse avec Malika. Elle commence par des étirements avec une musique de relaxation. Elle leur apprend ensuite une chorégraphie.

Après la pause déjeuner, Héléna travaille à son texte pour la demi-finale.



L’après-midi, Lara Fabian arrive au château pour une masterclass. Les élèves sont ravis ! Ils retrouve Marlène en salle de chant pour la masterclass. Elle chante avec eux et leur donne plein de conseils.

Lara répète ensuite avec Héléna leur duo sur « J’y crois encore » qu’elles partageront sur le prime de samedi soir. Lara lui explique que l’émotion doit être le principal, elle lui fait lire le texte avant de chanter. Lara félicite Héléna.

Lara fait travailler Pierre sur « Tu ne m’as pas laissé le temps » de David Hallyday. Elle trouve qu’il se met une pression énorme ! Elle fait se coucher au sol et le fait chanter. Pierre est ému, Lara Fabian lui fait un câlin. Pierre laisse échapper quelques larmes, Héléna et Marlène sont très émues.

Place ensuite à Julien et Héléna avec Lara Fabian. La masterclass se termine, les académiciens sont honorés d’avoir rencontré Lara Fabian et ils ont adoré le moment.

Marlène et Lucie arrivent ensuite pour les répétitions du prime. Héléna et Pierre travaillent leur duo sur « In the stars ». Les répétitions s’enchainent jusque tard !

Après le dîner, les élèves découvrent le tableau des évaluations. Héléna découvre que Cécile n’a pas apprécié son évaluation alors que Pierre est content du commentaire de Malika.

Julien appelle son ami Ludo, il lui raconte qu’il a vu Lara Fabian.

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne.