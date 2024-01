C à vous du 26 janvier 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 26 janvier 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Colère des agriculteurs : les points de blocage se multiplient, les annonces de Gabriel Attal très attendues. On en parle avec Clément Torpier, céréalier, président des Jeunes Agriculteurs Île-de-France

🔵 📌 Censure de la loi immigration : Éric Ciotti dénonce un “hold-up démocratique” du Conseil constitutionnel. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, est l’invité de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Juan Moncalvo, chef du restaurant “Au Petit Riche” à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Matthieu Noël pour l’émission “Zoom zoom zen”, du lundi au vendredi à 16h sur France Inter

🔵 Dans la suite de C à vous : Valentin, Raphaël et Majo Kretz pour la saison 4 de l’émission “L’Agence”, tous les jeudis à 21h10 sur TMC; et Diego Bunuel pour l’émission “Thalassa, aventures extrêmes – Au cœur du Pacifique”, ce soir à 21h10 sur France 3

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 26 janvier 2024 à 19h sur France 5.