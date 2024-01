Star Academy du 26 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 26 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de jeudi pour les élèves au château. Julien est le premier levé et la journée débute par le cours de théâtre avec Pierre.





Les académiciens enchainent des scènes d’impro.







Après une petite pause, place au cours de chant d’Adeline. Ils lui racontent ce qu’ils ont fait la veille avec Lara Fabian. Et en plein cours, grosse surprise pour Adeline, qui découvre son partenaire pour « Danse avec les Stars » : il s’agira d’Adrien Caby !

Après une pause déjeuner, les élèves enchainent avec un cours d’expression scénique avec Cécile et un invité surprise : Dove Attia ! Dove invite chacun d’eux à jouer dans « Molière », sur une date de la tournée. Dove leur fait une masterclass et leur donne plein de conseils.



Cécile prend ensuite Héléna et Pierre tour à tour pour leurs faire travailler leurs solos pour le prime de samedi. Elle les prend ensuite ensemble pour bosser sur les duos.

Lucie et Marlène arrivent pour les répétitions du prime. Héléna et Pierre ont énormément de travail et de chansons à répéter pour ce prime de demi-finale !

