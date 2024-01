« La vengeance d’une maîtresse » : votre téléfilm ce 19 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La vengeance d’une maîtresse » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 19 janvier 2024 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « La vengeance d’une maîtresse ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La vengeance d’une maîtresse » : l’histoire, le casting

Catherine est sous le charme de Paul, son nouveau directeur, et ses sentiments sont réciproques. Tout semble parfait jusqu’à ce qu’elle devienne la principale suspecte du meurtre de son ex-femme. La situation empire lorsque l’assistante de Paul est également retrouvée morte. En cavale, Catherine est prête à tout pour sauver sa mère, qui a été kidnappée par le véritable meurtrier.

Avec : Alicia Leigh Willis (Catherine Brunner), Matthew Pohlkamp (Paul Burke), Sallie Glaner (Hailey Brunner), Kim Grant (La détective Barr)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Je suis l’autre femme de ton mari ».

« Je suis l’autre femme de ton mari » : l’histoire et le casting

Le soir où April rompt avec Patrick, un homme marié, les deux ont un accident. Durant sa convalescence, April rencontre Jimmy, qui n’est autre que le demi-frère de Patrick, engagé par Susan, la femme de Patrick, pour l’assassiner.

Avec : Christie Leverette (April Cook), Cameron Jebo (Jimmy Conway), Nicole Marie Johnson (Susan Bannister), Sharonne Lanier (Stella Cook)