Ça commence aujourd’hui du 8 janvier 2024 : sommaire de l’émission en direct, changement d’horaire

Ça commence aujourd’hui du 8 janvier 2024, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien commencer la semaine, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous en direct pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui et durant toute la semmaine, Faustine sera en direct.





Attention, changement d’horaire ! Rendez-vous dès 13h40 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







C’est une semaine exceptionnelle qui vous attend pour cettee rentrée 2024 ! Chaque jour, en direct, Faustine Bollaert reviendra sur une affaire judiciaire qui nous a tous marqués.

Vous avez été plusieurs millions à regarder la série Sambre sur France 2, inspirée de l’affaire Dino Scala. Cet après-midi en direct à 13h40 sur France 2, Faustine Bollart donnera la parole à des victimes et à celui qui a traqué ce violeur pendant des années.

Présentation vidéo de Ça commence aujourd’hui du 8 janvier 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

