Les 12 coups de midi du 8 janvier : Emilien bientôt éliminé ? Indice confirmé sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 8 janvier 2024, 105ème victoire d’Emilien – C’est une 105ème victoire qu’a signé Emilien ce lundi midi aux côtés de Jean-Luc Reichmann dans « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a buté sur une question du Coup de Maître et n’a remporté que 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.

Sa cagnotte arrive ainsi à 507.637 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 8 janvier 2024, l’indice est confirmé sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, la photo de fond se dévoile et confirme qu’il s’agit bien d’un stade de football américain. Pas de proposition possible et pas d’indice supplémentaire aujourd’hui.

Emilien sera-t-il bientôt éliminé ? C’est la question que beaucoup se pose et la réponse est… non ! Selon nos informations, Emilien n’a toujours pas été éliminé sur les tournages et pourrait bien trouver cette étoile.

Noms proposés pour cette étoile : Gad Elmaleh

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1



