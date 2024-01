Camille & Images du 11 janvier : quels invités pour Camille Combal ce soir sur TF1 ?

Publicité





Camille & Images du 11 janvier 2024 – Ce jeudi soir, Camille Combal est de retour en deuxième partie de soirée sur TF1 pour un nouveau numéro hebdomadaire de « Camille & Images ». Qui sera autour de la table de Camille ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h sur la chaîne ou en streaming et replay sur MYTF1.







Publicité





Camille & Images du 11 janvier, les invités

Ce soir, installez-vous dès 23 heures avec Camille Combal et sa bande de complices. Ils reviennent pour jouer et re-découvrir les images les plus drôles et marquantes de la semaine dans la bonne humeur !

Autour de Camille Combal ce soir, vous retrouverez : Anne Boissard, Paul El Kharrat, Helena Noguerra, Monsieur Poulpe, Adil Rami et Arnaud Tsamère.



Publicité





Pierre-Antoine Damecour viendra nous débriefer sa semaine en images dans une nouvelle formule de sa chronique.

Moments drôles, vidéos marquantes, séquences immanquables… de la Télé, des réseaux, des plateformes… Avez-vous vraiment tout vu ? On a scrollé tous les écrans et on a gardé les images les plus fortes.

La bande de « Camille & Images » a pris une bonne résolution : continuer de passer tous ses jeudis soirs avec vous dès 23 heures sur TF1 et sur TF1+, la nouvelle plateforme de streaming gratuit.